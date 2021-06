Kim Kardashian - Reprodução

Kim KardashianReprodução

Por iG

Publicado 15/06/2021 14:32 | Atualizado 15/06/2021 14:33

A influencer e empresária Kim Kardashian virou assunto nas redes sociais por conta da nova decoração do carro dela. Ela revestiu de pelúcia um dos carros, o Lamborghini Urus. O SUV esportivo da marca italiana custa R$ 3,2 milhões no Brasil e 220 mil dólares nos EUA.



O Lamborghini Urus acelera de 0 a 100 km/h em 3,6 segundos até os 200 km/h em 12,8 segundos e tem velocidade máxima de 305 km/h. No Brasil, o cantor Gusttavo Lima também tem o carro.







SUV de Kim pode ter problemas

Da maneira que está, o carro não pode circular por dois motivos: por estar com a placa coberta por pelúcia e segundo pois ela tampou todas as entradas de ar na dianteira do modelo com o novo revestimento.



Sem admissão de ar para alimentar o motor e resfriar o conjunto, há o risco de problemas no sistema de injeção pela falta de ar na mistura com o combustível e também de fundir o motor devido ao superaquecimento.



Por dentro, bancos, portas, painéis, teto e até o assoalho foram revestidos com o mesmo tecido. As únicas coisas que passaram ilesa do "inovador" revestimento foram os pedais, o painel de instrumentos e as telas e comandos do console central, apesar das laterais da área também ter sido revestidas.