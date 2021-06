Chris Hemsworth é conhecido por interpretar Thor - Reprodução

Publicado 15/06/2021 12:25

São Paulo - Chris Hemsworth, famoso por interpretar o herói Thor na Marvel, irá receber honraria da rainha Elizabeth este ano. Ele está entre os 1.190 australianos presentes na lista dela. Segundo jornal britânico Metro, o ator de 37 anos foi reconhecido pelo serviço dedicado às artes e pelo compromisso com a caridade.

Hemsworth se tornou patrono da Australian Childhood Foundation, que oferece apoio a crianças vulneráveis. Desde 2009, as ações filantrópicas dele têm expandido. O ator doou um milhão de libras (R$ 7,1 milhões) para o combate às queimadas na Austrália.

O astro já trabalhou com as organizações Baby2Baby, Motion Picture e Television Fund Foundation, Hollywood Charity Horse Show, J/P Haitian Relief Organisation, Oceana e The Robert F Kennedy Memorial.