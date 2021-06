Imagem do filme 'Garota Exemplar' - Reprodução

Por IG - Gente

Publicado 15/06/2021 09:55

Rio - Lisa Banes, conhecida por seu papel em "Garota Exemplar", morreu na segunda-feira (14). A atriz estava há dez dias internada, pois foi atropelada nas ruas de Nova York, nos Estados Unidos. As informações são do The New York Post.

A atriz, de 65 anos, estava indo encontrar com sua mulher, Kathryn Kranhold, para jantar na casa de um amigo. Entretanto, ao atravessar na faixa de pedestres, a norte-americana foi atingida por uma scooter vermelha e preta, e, sem placa. Ferida gravemente, ela não resistiu. De acordo com o veículo, que teve acesso ao laudo médico, ela sofreu uma lesão cerebral traumática.

Lisa Banes mora em Los Angeles, mas estava em Nova York para honrar alguns compromissos profissionais. Ela também atuaria na peça "The Niceties", que seria transmitida de forma virtual. Ao longo de sua carreira ela atuou em alguns filmes altamente conhecidos, como "Garota Exemplar" (2014), "Cocktail" (1988) e "A Cura" (2016).