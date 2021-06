Nego do Borel - Reprodução da Internet

Publicado 12/06/2021 16:09 | Atualizado 12/06/2021 16:10

Nego do Borel está curtindo a vida adoidado nos Estados Unidos. Noite desta sexta-feira, o funkeiro foi flagrado comendo dinheiro numa festa em Miami. Nas gravações, feitas por um amigo dele que estava no local, o cantor coloca notas de dólar na boca, mastiga e, logo, bebe água para engolir. O registro está circulando nas redes e dividindo a opinião de internautas.

Após ingerir as notas, Borel dá um sorriso em que aparece com uma joia nos dentes, acessório muio usado por rappers americanos. “Que revoltante. Como alguém pode achar isso engraçado?”, postou um internauta. “Isso é crime, não é esbanjar. É falta de respeito com tudo e todos, ainda mais na situação que mundo vem enfrentando”, comentou outro.



O cantor está passando uma temporada nos EUA, onde pretende morar, e parece que já tem novo amor. Neste sábado, Nego surgiu nas redes sociais beijando um pé de uma mulher, sem mostrar quem era, desejando “Feliz Dia dos Namorados”.