Juliette e Tata WerneckReprodução do Instagram

Publicado 12/06/2021 15:03 | Atualizado 12/06/2021 15:04

Juliette e Tatá Werneck se divertiram juntas nas redes sociais na madrugada deste sábado e, durante o papo online, pelo Twitter Spaces, a campeã do “Big Brother Brasil 21”, da Globo, aceitou o convite para participar do “Lady Night”.



“Eu nem acredito que estou falando com a Tatá”, comemorou a maquiadora, toda empolgada com a conversa virtual. Aproveitando a oportunidade, a apresentadora, que já havia demonstrado interesse em levar a maquiadora para seu programa do Multishow, logo fez o convite. “Você vai no Lady Night, né?”, questionou. “Claro que eu vou. Estou esperando esse momento”, respondeu Ju.



Entre um quadro e outro do talk show, Tatá Werneck sempre dá um jeito de dar um selinho em seus convidados, entre uma cena e outra. Juliette, claro, não perdeu a oportunidade de jogar seu charme para a comediante.

“Se vier com brincadeirinha dizendo que vai me beijar e não beijar, vou te beijar à força. Estou brincando”, respondeu a advogada, com bom humor. “Vou fazer 10 PCRs (exame de Covid) para tocar em você“, continuou Tatá. “Pode começar, minha filha“, respondeu.