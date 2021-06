MC Kevin e Deolane Bezerra noivaram abril - fotos Reprodução/Instagram

Publicado 12/06/2021 13:44 | Atualizado 12/06/2021 13:53

Rio - Deolane Bezerra surpreendeu os seguidores ao mostrar que foi ao cemitério em que MC Kevin está enterrado para desejá-lo feliz dia dos namorados. Por meio do Instagram Stories, a advogada deixou uma emotiva mensagem ao funkeiro, que morreu após queda em um hotel na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, no mês passado.

"Nunca imaginei ter que vir aqui para te falar o quanto eu te amo! Feliz dia dos namorados. Esse ano eu só pude te presentear com flores, mas um dia te encontro. Te amo, meu menino", escreveu a advogada na foto.