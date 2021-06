Giovanna Ewbank, Bruno Gagliasso, William Bonner, Natasha Dantas, Agatha Moreira e Rodrigo Simas - Reprodução

Por O Dia

Publicado 12/06/2021 11:59

O amor está no ar e nas redes sociais! Diversos casais famosos celebraram o amor nesta Dia dos Namorados em publicações românticas na web. Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, William Bonner e Natasha Dantas, Agatha Moreira e Rodrigo Simas, Virgínia Fonseca e Zé Felipe são alguns deles.

Confira algumas mensagens:

Giovanna Ewbank para Bruno Gagliasso

"E a felicidade de estarmos juntos nesse dia dos namorados? Te amo, Bruno Gagliasso. "Estou esmagando muito mesmo)."

William Bonner para Natasha Dantas

Agatha Moreira para Rodrigo Simas

"Eis aqui o sentimento mais poderoso do universo: o AMOR"

Virgínia Fonseca para Zé Felipe

"Já pode começar comemorar o dia dos namorados ou está cedo? Meu marido, eterno namorado"

Rafa Brites para Felipe Andreoli

"Deus do céu eu sou completamente apaixonada por vc.É ridículo depois de 11 anos a gente continuar se paquerando como a gente paquera e como vc amarra esse bicho solto aqui sem nenhuma corda sequer. Que poder rsrsrs! Sou devota a esse amor! Feliz dia dos namorados delicinha! PS: esse ano não to tão romântica to mais pra safadeza"

Monica Benini para Lucas Lima

"E qual a minha alegria ao perceber que tantos anos depois, em meio à rotina, obra, pandemia, filho, gestação, trabalho, a gente continua encontrando espaço pra cultivar o amor, escolher um ao outro… pra ser namorados. Você é meu time!Que assim seja, sempre! Te amo infinito… e além!"

