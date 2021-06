Parto prematuro - filho de Whindersson Nunes morre apenas dois dias após o nascimento - Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 12/06/2021 08:42 | Atualizado 12/06/2021 11:49

Rio - Maria Lina, noiva do humorista Whindersson Nunes, voltou às redes sociais, nesta sexta-feira, para agradecer o apoio que recebeu ao longo das últimas semanas após morte do filho. João Miguel nasceu com 22 semanas no dia 29 de maio e faleceu dois dias depois.

"Muito, muito obrigada por tanto amor que me deram nessas últimas semanas. Não tem sido fácil, mas os planos d'Ele são maiores que os nossos", escreveu ela no Instagram Stories.



Na sequência, continuou com uma citação. "'Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso! Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você e por onde você andar'", finalizou.