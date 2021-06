Bárbara Evans - Reprodução

Bárbara EvansReprodução

Por O Dia

Publicado 11/06/2021 21:33 | Atualizado 11/06/2021 21:34

Bárbara Evans iniciou o processo de fertilização in vitro para engravidar do marido, Gustavo Theodoro. Nas redes sociais, a modelo lançou uma série para falar sobre o assunto.

fotogaleria

Publicidade

No Instagram, Bárbara publicou um vídeo contando como o processo mexeu com seu corpo e sua cabeça. "Quero contar o que eu e o Gustavo estamos passando. Semana passada eu comecei o tratamento de inseminação, FIV, por vários problemas que nós temos, tanto eu como o Gustavo, então é necessário esse tratamento. Decidimos que vamos coletar o máximo de embriões bons pra poder congelar e depois fazer o processo da inseminação".

"Esse final de semana foi muito difícil, porque o tratamento mexe muito com a gente, com a nossa cabeça, nosso corpo, por conta dos hormônios, mas tudo bem, vou superar. É porque é a primeira semana e não sei muito bem como funciona. Estou tentando me adaptar, preciso me aceitar e ficar feliz porque essa é a realização do nosso maior sonho, que é sermos pais. É um processo delicado, que nem sempre dá certo, mas se Deus quiser vai dar, e em breve vamos trazer essa boa notícia pra vocês. Farei de tudo para isso acontecer".

Publicidade

Emocionada, Bárbara falou sobre o turbilhão de emoções que está passando nos últimos tempos.

"Não estou chorando de tristeza, é um turbilhão de emoções, de hormônio, de um monte de injeção, remédios que temos que tomar", finalizou.

Publicidade