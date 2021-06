Andréia Sadi e André Rizek - Reprodução

Por iG

Publicado 11/06/2021 15:53 | Atualizado 11/06/2021 15:55

Antes do Dia dos Namorados, o jornalista esportivo André Rizek entrou na brincadeira da tag #broncadosnamorados no Twitter e revelou que toma vários esporros da esposa Andréia Sadi, jornalista da GloboNews.



Segundo Rizek, ele chega a receber oito broncas por dia e com um pedido de reflexão. "Toda vez que levo esporro da amada, umas oito vezes ao dia, chega um textão no zap que termina com uma ordem: 'reflita'. E vocês? #broncadosnamorados", revelou o jornalista.



André Rizek e Andréia Sadi são pais dos gêmeos Pedro e João, que nasceram no início de abril. Os pequenos nasceram no dia 7 de abril, Dia do Jornalista.



Toda vez que levo esporro da amada, umas oito vezes ao dia, chega um textão no zap que termina com uma ordem: “reflita”. E vocês? #broncadosnamorados — André Rizek (@andrizek) June 11, 2021