Juliette colocou lentes de contato nos dentesReprodução / Internet

Publicado 11/06/2021 15:33

Rio - Juliette Freire se juntou ao time de celebridades que mudaram o sorriso com lentes de contato nos dentes. A campeã do "BBB21" realizou o procedimento com o dentista Rafa Puglisi, que mostrou o antes e depois da maquiadora no Instagram, nesta sexta-feira (11).

"Onde eu chego perguntam quem fez o meu dente. Vocês já acompanharam minha tour de dente quebrado, eu já usava de resina e queria fazer um negócio bem massa. Eu estou muito feliz, tudo bem naturalzinho", contou Juliette em suas redes sociais.

