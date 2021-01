Lucas Penteado e Thaís no BBB Reprodução

Por O Dia

Publicado 28/01/2021 13:22

Rio - Sorria, você está sendo filmado - o tempo todo! E agora foi a vez de Thaís virar meme nessa 21ª edição do 'Big Brother Brasil', que mal começou. Após ser questionada por Lucas Penteado sobre a relação das cáries com o açúcar, a cirurgiã dentista se confundiu e ficou nervosa ao explicar sobre a influência do carboidrato na saúde dos dentes.

Durante a resposta e os constantes questionamentos de Lucas, Thaís começou a ficar envergonhada. "Para de me fazer pergunta. Você me deixou como burra em rede nacional. Eu não vou ter mais emprego", disse.