Joanna De AssisReprodução

Por IG - Esporte

Publicado 03/06/2021 12:08

Rio - A jornalista Joanna de Assis é a nova mamãe do pedaço. Depois de compartilhar seus momentos de gravidez nas redes sociais, ela anunciou, nesta quarta-feira, o nascimento de Agatha. A novidade aconteceu depois de um drama pessoal. Ela assume ter conhecido o maior amor da vida.



- Dia 2 de junho de 2021 - o dia que eu conheci o maior amor do mundo! Agatha chegou - festejou ela, via Instagram. Colegas como a apresentadora Bárbara Coelho, o narrador Gustavo Villani e outros desejaram vibrações positivas após o nascimento da pequena.

A jornalista do Grupo Globo Joanna de Assis anunciou em sua rede social que estava aguardando uma menina em dezembro de 2020. Ela postou uma foto ao lado do companheiro Henrique Barbosa, ex-nadador, e escreveu um grande texto compartilhando a notícia com os seguidores. Antes disso, ela havia revelado ao Uol que sofreu um aborto espontâneo em 2019.

- Eu estava grávida de oito semanas e tinha ido em uma pauta, fazer matéria, normal... Me sentia super bem, não tinha sintoma, não tinha enjoo... Era uma grávida ativa, corria sempre no parque. Lá na emissora, fui ao banheiro e tudo aconteceu: veio uma enxurrada de sangue, tomei um susto enorme e dei um grito - contou. Joanna de Assis é repórter da Rede Globo e é autora do livro "Para-Heróis". Ela já venceu os prêmios Abril (2005), ACEESP (2015) e o Latino-Americano de Jornalismo Investigativo (2018).

