Ana Carolina - Reprodução/Instagram

Ana CarolinaReprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 11/06/2021 18:12 | Atualizado 11/06/2021 18:16

Rio - Ana Carolina se manifestou em defesa dos direitos da comunidade LGBTQIA+. A cantora, que é assumidamente bissexual, publicou uma sequência de fotos em que aparece com a bandeira que representa a comunidade, além dos cliques em que aparece com casais homoafetivos.

Nanda Costa pede Lan Lahn em casamento no Dia do Orgulho Lésbico

“Mês do orgulho LGBTQI+ e só reforço o quanto o respeito, igualdade e direitos não são questões de opinião. Somos livres!”, reforçou a artista na legenda da publicação. Nos comentários, fãs demonstraram o apoio à cantora: "Eu amo uma mulher que se posiciona!", escreveu uma seguidora.

No início do mês de junho, Patrícia Abravanel polemizou ao defender homofobia como opinião . Artistas e celebridades se manifestaram contra a fala da apresentadora. "Não fale de vivência se você não teve essa vivência, não fale de pessoas que você não conhece, não fale de letras que você não sabe nem se expressar", pediu a cantora Pepita, na Parada LGBTQIA+ de São Paulo , realizada de forma online no último domingo (8).