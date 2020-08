Rio - Nanda Costa pediu a percussionista Lan Lahn em casamento nesta quarta-feira (19), data em que é celebrado o Dia do Orgulho Lésbico. O momento do pedido foi publicado pela atriz em seu perfil no Instagram.

Galeria de Fotos Lan Lan e Nanda Costa Reprodução de internet Nanda Costa e Lan Lanh Reprodução Internet 'Amor de Mãe': trama das 21h terá "fim de temporada" neste sábado Globo/Camilla Maia Nanda Costa pede Lan Lahn em casamento no Dia do Orgulho Lésbico Reprodução Érica (Nanda Costa) usa Flor de Laranjeiras Divulgação / TV Globo Érica (Nanda Costa) usa Flor de Laranjeiras Divulgação / TV Globo Nanda Costa e Lan Lanh Reprodução Instagram Nanda Costa e Lan Lanh passam férias em Galinhos, no Rio Grande do Norte Reprodução/Instagram Magno (Juliano Cazarré), Camila (Jessica Ellen), Lurdes (Regina Casé), Érica (Nanda Costa) e Ryan (Thiago Martins) em Amor de mãe Globo/João Cotta Nanda Costa Reprodução Lan Lanh e Nanda Costa Reprodução Lan Lanh e Nanda Costa Reprodução Lan Lanh e Nanda Costa Reprodução Lan Lanh e Nanda Costa fotos Reprodução Lan Lanh e Nanda Costa dividem com os fãs e seguidores a rotina do casal no Instagram Vinicius Mochizuki/Divulgação Nanda Costa Vinicius Mochizuki/Divulgação Nanda Costa Vinicius Mochizuki/Divulgação Lan Lahn e Nanda Costa Ag. News Lan Lahn e Nanda Costa Ag. News Escola onde foi gravada 'Segunda Chamada'. Acima, Nanda em cena com Hermila Guedes Reprodução

“Então, eu vou comemorar compartilhando com vocês esse pedido de casamento com direito a aliança e beijo na noiva”, legendou Nanda. Nas imagens, é possível ver Lan Lahn bem emocionada.



Amigos do casal celebraram o pedido no comentário. "Vocês são demais, amo muito", escreveu o cantor Johnny Hooker. "Suas maravilhosas. Toda a felicidade do mundo para vocês", "Viva", escreveram a ativista Djamila Ribeiro e Thiago Martins, que faz irmão de Nanda na novela "Amor de mãe", paralisada devido a pandemia do coronavírus.



Há pouco tempo, Nanda Costa revelou que congelou seus óvulos aos 32 anos para planejar ser mãe.