Depois de meses trabalhando em sua nova Era, GIULIA BE acaba de lançar seu primeiro single solo do ano: a música “LOKKO”. Encabeçando o início dessa fase, “LOKKO” traz mais uma faceta da tão amada menina solta: uma mulher que viveu um romance louco, cheio de idas e vindas.

Os fãs que acompanham GIULIA desde o início de sua carreira podem ter um déjà vu em relação a música, uma vez que ela teve uma antiga versão. “Os beers amam essa música, desde a primeira vez que mostrei a eles. Agora, depois de tudo que vivi, muita reflexão e uma nova Giulia, senti que era o momento de lançar ‘LOKKO’, só que com novos versos, um arranjo diferente”, contou a artista. A maior mudança, segundo a cantora, é que agora a letra carrega muito mais atitude e força, um processo de evolução que ela mesma

sofreu entre a época que escreveu e hoje.

“E todos já conseguem perceber que ser meu ex é a melhor coisa em você”, que também foi legenda de uma das fotos promocionais da GIULIA nas redes, é um dos versos mais marcantes desta nova música. A voz de “eu me amo mais” traz uma mescla entre uma história real e fictícia. “Me inspirei muito em algo que vivi, nesse amor louco que te faz sentir completamente diferente. Com os anos, entendi a complexidade desse tipo de relacionamento e precisei mudar o verso depois do refrão. A história da música é contada

através de duas vozes: a da mulher real e a mulher que o homem dizia que ela era, como a fazia sentir”, explicou.