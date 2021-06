Marcela Mc Gowan e Luiza - Reprodução

Marcela Mc Gowan e LuizaReprodução

Por Juliana Pimenta

Publicado 12/06/2021 09:00

Rio - O amor está no ar. Mas também não é para menos! Já é esperado que, no Dia dos Namorados, os casais declarem seu amor e abusem do romantismo para homenagear seus parceiros. Juntas há seis meses, a ex-BBB Marcela Mc Gowan e a cantora sertaneja Luiza revelaram detalhes inéditos da relação das duas.

Apresentadora do GNT, Marcela conta o que fez ela se apaixonar pela cantora. "O olhar! Quando eu beijei a Lu e abri os olhos pela primeira vez, eu encontrei com o olhar dela e foi muito forte!", se derrete a médica. Já para Luiza, a virada de chave veio ao perceber a forma como a ex-BBB vê o mundo. "Marcela é extremamente empática, solidária, e tem sede de mudar o mundo, além de ser um espetáculo de gata né!", brinca a cantora.



Mas será que sempre foi assim? Antes de virarem um casal - o que aconteceu imediatamente após o primeiro beijo -, Marcela e Luiza já se conheciam e revelam as opiniões que tinham uma em relação a outra. "Achava ela engraçada demais e muito gata, mas pensava que a gente era super diferente. No final, somos bem parecidas", confidencia Marcela. Já Luiza, como boa parte dos brasileiros, se encantou com a "fada" na época do reality. "Sempre simpatizei com a figura dela, já achava ela especial por tudo que tinha feito no 'BBB 20'", conta a sertaneja.



Troca de elogios



E com o convívio intenso, principalmente em tempos de pandemia, as duas mostram que a admiração só aumentou. "A Luiza é muito autêntica, e isso é algo que eu admiro demais nas pessoas. Além disso ela tem o coração mais lindo desse mundo!", descreve Marcela, passando recibo de apaixonadíssima. Mas, é claro, Luiza não fica muito atrás.



"Me orgulho da proatividade dela, da capacidade de executar os sonhos, os projetos. Me orgulho também da trajetória de vida dela, de como ela se importa com o próximo, de como ela vive a vida como se fosse sempre o último dia, do coração lindo dela, e de mais uma lista de milhões de coisas", se sensibiliza a cantora.



Hobbies e sacrifícios



Sabe aquela história de que tudo fica melhor quando a gente tá bem acompanhado? Então, Marcela pensa do mesmo jeito. "Ver filme, jogar videogame, conversar! Qualquer tempinho que a gente tem, gostamos de grudar", confessa a ex-BBB. E para provar que o casal está em sincronia, a resposta de Luiza não é muito diferente. "Amamos a companhia uma da outra. Jogamos vídeo game, rimos de besteiras, vemos séries, filmes...", conta a sertaneja.



Mas todo mundo sabe que, para um relacionamento dar certo, é preciso fazer concessões. Luiza, por exemplo, se dispõe a mudar sua rotina só para ver Marcela feliz. "Não gosto de dormir cedo, mas tento dormir cedo junto? Consigo? Não, mas tento (risos)", brinca a cantora. Marcela, por sua vez, ajuda na cozinha. Quer dizer, dá apoio moral, pelo menos. "A Lu adora e eu não sei nada! Mas fico lá na cozinha felizona fazendo companhia!", se diverte a médica.



Exemplo de amor



Além dos planos de Marcela, que é de que amor entre as duas siga com leveza por muitos anos, Luiza confessa uma lista de sonhos a serem realizados ao lado da amada. "Viajar muito, conquistar tudo que queremos e merecemos, ter uma família maior - porque uma família nós duas já somos - e nos tornar cada dia mais esclarecidas para lidarmos com o mundo!", declara.



Esse amor tão contagiante, por sinal, acabou virando exemplo e referência para muitos casais, principalmente os que se encontram no espectro LGBTQIA+. Para Marcela, esse processo aconteceu de forma natural. "Acho que fomos refletindo nossa felicidade, nossa sensação de liberdade! Estou longe de querer passar uma imagem de perfeição, temos como qualquer casal nossas dificuldades e a internet é só uma parte de nós, mas fico feliz por encorajarmos outros amores", declara a ex-BBB.



"Acho que qualquer coisa que seja real, autêntica e verdadeira, tem seu lugar no mundo, e nosso amor é antes de tudo, uma das coisas mais lindas que já vi na vida. Nosso papel é ser feliz, e livre, se isso for exemplo pra pessoas, pra mim já tá ótimo", completa Luiza.