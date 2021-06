Cinthia Cruz ganha carro de luxo do namorado - Reprodução

Por iG

Publicado 12/06/2021 09:13 | Atualizado 12/06/2021 11:50

São Paulo - A atriz e youtuber Cinthia Cruz ganhou uma Porsche do seu namorado, o youtuber Pietro Guedes, como primeiro presente do Dia dos Namorados. Guedes fez uma surpresa para a amada nesta sexta-feira.



O youtuber mostrou através dos stories do Instagram detalhes da celebração com a amada. Sem acreditar, a ex-Chiquititas agradeceu ao amado. "Melhor dia dos namorados, né?", comentou. Pelo Twitter, Pietro celebrou a felicidade da namorada com o presente. "Tratando ela como a princesa que ela merece", escreveu.

Cinthia, que participou da primeira edição do De Férias com o Ex Brasil: Celebs, e Guedes sempre compartilham momentos do relacionamento com os fãs através das redes sociais.