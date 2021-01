Renata Del Bianco foi a Vivi em ’Chiquititas’ Reprodução

Por iG

Publicado 19/01/2021 11:42 | Atualizado 19/01/2021 11:45

São Paulo - Renata Del Bianco, conhecida por interpretar Vivi em "Chiquititas", revelou que sofreu vários traumas após a novela.

fotogaleria

Publicidade

"Tive [traumas], sim, assédio, golpes financeiros e até propostas indecentes. É bem triste... Isto me fez perder o encanto pela profissão por um longo tempo", contou ela, em entrevista à Quem.

Ela também comenta que a pressão social a fez desenvolver um distúrbio de imagem. "A Vivi foi tão amada, tão querida e a 'mais linda do orfanato'... Eu sentia uma cobrança imensa para me manter sempre a 'mais linda'. Foi aí que o meu distúrbio de imagem veio à tona. Afinal, por que eu me cobrava tanto para ser perfeita se a única coisa que eu conseguia com isso era só ser assediada, e nunca uma chance?".

Hoje com 30 anos, Renata já chegou a perder 20kg quando estava no auge da anorexia. Questionada sobre isso, ela não conta que vive um dia após o outro.

"Quando pego algo para comer, eu penso um milhão de coisas: quanto estou pesando, quantos quilos eu tenho que perder, quando eu comi a última vez, quando foi a última vez que comi algo doce, algo salgado e por aí vai", disse.

Há anos longe da TV, ela não descarta retornar um dia. "Quero trabalhar, tirar do papel meu projeto do programa voltado aos animais e retornar à TV, hoje muito mais madura e dona de mim".