Bombeiros utilizaram helicópteros para apagar chamas em Niterói - Divulgação / Corpo de Bombeiros

Publicado 25/04/2024 14:21 | Atualizado 25/04/2024 14:22

Rio - Uma área de proteção ambiental pegou fogo em Jurujuba, Niterói, Região Metropolitana do Rio, nesta quarta-feira (24), após a queda de um balão. As chamas, que começaram ainda durante a tarde, foram totalmente apagadas pelo Corpo de Bombeiros nesta quinta-feira (25).



De acordo com a corporação, os focos estavam localizados em uma região de difícil acesso, próximo ao Forte São Luís, construído há 300 anos.

Ao todo, 20 militares dos quartéis de Niterói e Charitas, além do Grupamento de Operações Aéreas, trabalharam no combate ao fogo, com o auxílio de drones e de dois helicópteros. As aeronaves realizaram mais de 90 lançamentos de água sobre a floresta até conter as chamas.



A prática de soltar balões, geralmente associada a festas, representa risco à segurança pública, à vida das pessoas e ao meio ambiente.



"Os balões podem ser facilmente confundidos com alimentos pelos animais. Aves, tartarugas e mamíferos podem ingerir esses objetos, o que vai resultar em asfixia e morte. Os animais também podem ficar enroscados nas linhas e nos tecidos dos balões", ressaltou o major Fabio Contreiras, porta-voz do Corpo de Bombeiros.



Fabricar, vender, transportar ou soltar balões é crime, podendo gerar de um a três anos de prisão, além de multa.