Expectativa é que a apresentação, que acontecerá no dia 4 de maio às 21h45, reúna cerca de 1,5 milhão de pessoas - Renan Areias/ Agência O Dia

Publicado 25/04/2024 12:06 | Atualizado 25/04/2024 14:47

Rio - O plano operacional para o show da cantora Madonna, na Praia de Copacabana, na Zona Sul, foi divulgado na manhã desta quinta-feira (25), pela prefeitura e Governo do Estado em entrevista coletiva no Centro de Operações Rio. O esquema de trânsito e segurança será parecido com o do Réveillon. Ao todo, foram mobilizados 3,2 mil policiais militares para o dia do espetáculo. A expectativa é que a apresentação, que acontecerá no dia 4 de maio às 21h45, reúna cerca de 1,5 milhão de pessoas.

apresentação de DJs a partir das 19h e o encerramento deve ser às 2h.



O espetáculo marca o encerramento da turnê "The Celebration Tour" em comemoração aos 40 anos de carreira da cantora norte-americana. Haverá apresentação de DJs a partir das 19h e o encerramento deve ser às 2h.

Dois dias antes do show, o estacionamento será proibido em quase todas as vias do bairro. ao todo, são 3 mil vagas interditadas. No dia da apresentação, a pista junto à areia da Avenida Atlântica será fechada a partir das 7h da manhã, assim como já acontece aos domingos e feriados, no esquema de área de lazer. A partir das 11h, a outra pista mais próxima aos prédios também terá o fluxo suspenso. Apenas táxis e ônibus poderão acessar o bairro a partir das 18h. Uma hora depois, Copacabana estará totalmente fechada ao trânsito. Os acessos serão reabertos às 4h, com a dispersão do público.

Foi anunciado, ainda, que para aqueles que preferirem evitar a multidão e ouvir o show haverá torres de som atrás do palco que está sendo montado em frente ao Copacabana Palace, voltado para o Leme.

Em relação ao policiamento, foram mobilizados 3,2 mil agentes para o dia da apresentação. Ao todo, serão 150 pontos de bloqueios e 18 pontos de revista com detectores de metal nos acessos à praia. Os policiais vão operar com 12 câmeras de reconhecimento facial, 64 viaturas, 4 drones e 65 torres de observação. Todo o material gerado pelos equipamentos, além das câmeras dos policiais, será transmitido no Centro de Inteligência de Comando e Controle montado na Praça do Lido, em Copacabana. "É um trabalho de integração entre todos os órgãos para que efetivamente consigamos entregar essa estrutura e proporcionar um bom show para todos", explicou o coronel Marco Andrade, da Polícia Militar.

De acordo com RioTur, a expectativa é que cheguem ao Rio 170 voos extras, entre os dias 1 e 6 de maio devido ao show da Rainha do Pop. A rodoviária também terá um aumento 30% no movimento por conta do evento. A lotação dos hotéis de Copacabana será de 100% no dia 4. Com esse movimento, a Prefeitura do Rio espera uma arrecadação de quase R$ 500 milhões, entre o pré e o pós show.

"O Rio não tem baixa temporada. É Rio de Janeiro de janeiro a janeiro. É um período de menos fluxo, mas nossa intenção é justamente essa, trazer eventos para movimentar o calendário do Rio. Quando foi lançada a turnê da Madonna, ela nos brindou e escolheu a cidade do Rio para celebrar os 40 anos de carreira, os dados eram de R$ 300 milhões, mas a nossa expectativa é que ultrapassamos os R$500 milhões aquecendo toda as cadeia turística, o trade turístico", disse Patrick Corrêa, presidente da Riotur.

Transportes

A Secretaria Municipal de Transportes informa que haverá um esquema especial para quem optar por ir de ônibus para o show. O esquema conta com uma linha exclusiva que sairá diretamente o Terminal Gentileza, o ônibus funcionará no esquema fixo de ida e volta, com valor de R$ 8,60. Os passageiros poderão embarcar a partir das 13h, no dia 4, e o desembarque será na Avenida Princesa Isabel até às 19h30. A aquisição do bilhete será feita exclusivamente pelo cartão Jaé.

A partir desse horário, todos os ônibus ficam impedidos de entrar na área de bloqueio, então o ponto final será deslocado para o terminal Enseada, que será montado em Botafogo. Nesse ponto, assim como já acontece na festa de Ano Novo, também ficarão os pontos de linhas com destino a bairros da Zona Norte.





O metrô vai funcionar até 4h. O esquema estendido será nas estações Cardeal Arcoverde, Siqueira Campos e Cantagalo. As demais estações do sistema funcionarão normalmente, das 5h à meia-noite, e após o horário habitual de fechamento, ficarão abertas apenas para desembarque dos passageiros. Para facilitar a volta dos cariocas e turistas, o BRT TransBrasil funcionará 24 horas no sábado, assim como o VLT. Já os trens da Supervia, terão duas partidas previstas para depois das 00h do domingo, dia 5. A primeira será às 1h20 e a segunda às 2h20, nos três ramais. A partir das 4h30, o funcionamento passa a ser regular.

Postos de saúde e hidratação

A estrutura montada para o show da Madonna também terá três postos hospitalares, assim como acontece no réveillon. O esquema conta com 30 ambulâncias, sendo parte delas com UTI, 36 leitos e mais de 140 profissionais atuando. O planejamento também prevê a instalação de bebedouros e pontos de hidratação pela Cedae.

Fiscalização na terra e no mar

Segundo o secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale, a pasta irá atuar diretamente para fiscalizar a atuação de taxistas, transporte complementar, quiosques, bares e restaurantes, além dos comerciantes ambulantes. Ao todo, serão 600 camelôs credenciados pela patrocinadora do evento e fica proibida a venda de bebidas em garrafas de vidro, além de alimentos em espetos.

"Como todos os órgãos mencionaram, é uma operação de grande porte na cidade, especialmente no bairro de Copacabana, mas não somente lá, e que vai demandar muito da Ordem Pública e também da Guarda Municipal um planejamento com muita antecedência. (...) Na própria orla, já começamos a fazer as ações preventivas, sempre com foco na desobstrução do espaço público. Justamente para que tenhamos o público chegando no dia do espetáculo sem maiores imprevistos e obstruções", explica o secretário.

Entre as ações, também estão previstas as buscas noturnas e de madrugada da Operação Tatuí, que faz a peneiragem da areia da praia, em busca de depósitos de objetos cortantes usados por criminosos. "Nosso objetivo é justamente auxiliar na questão da segurança com essas ferramentas", comenta Carnevale.

A Capitania dos Portos do Rio já começou a vistoriar embarcações que manifestaram interesse em acompanhar o evento do mar. O esquema cria um cerco no mar da Praia de Copacabana, entre os Postos 1 e 5, a 200 metros da faixa de areia, onde só estarão permitidas as embarcações que tiverem o selo comprovando a fiscalização. Segundo a Marinha do Brasil, a fiscalização visa garantir a segurança de embarcações, tripulantes e passageiros.

Assim como acontece no réveillon, a Polícia Civil também terá um reforço de efetivo já desde o feriado do dia 1º de maio, Dia do Trabalhador. O esquema inclui um número maior de agentes nas delegacias do Centro, Zona Sul e Barra da Tijuca. Já no dia do Show, o esquema contará com três centrais de flagrante, nas delegacias de Copacabana, Ipanema e Leblon. A delegacia do idoso e do turista também contarão com um reforço de equipes de outras especializadas, como a da Delegacia da Criança e Adolescente Vítimas.

Na 13ª DP (Ipanema), ficarão as equipes do Juizado de Grandes Eventos, com atendimento do Tribunal de Justiça, do Ministério Público e Defensoria Pública. Já na 15ª DP (Gávea), a Polícia Civil terá agentes da Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM) e agentes da Delegacia de Crimes Raciais e Intolerância (Decradi).

Segundo a diretora do Departamento Geral de Polícia da Capital (DGPC), a delegada Raissa Celles, o esquema especial em duas etapas deve garantir um melhor atendimento à população que estará na cidade durante o evento e nos dias que o antecedem.



"A secretaria está fazendo todo um planejamento para prestar um melhor atendimento à sociedade que precise comparecer a uma delegacia da capital de Polícia Civil. ", comentou a delegada.

Estrutura grandiosa

Provando ser um show grandioso, o palco da Rainha do Pop será o maior da turnê, com o dobro do tamanho dos usados em estádios e arenas. O evento ficará marcado como a maior apresentação da carreira artista. A quase três metros do chão, para permitir a visão do público que estiver na praia, o palco de Madonna terá 812 metros quadrados, com 24 metros de frente e 18 metros até o teto. A cantora tem três passarelas por onde anda e dança durante a apresentação. A central tem 22 metros de extensão e as laterais 20 metros cada.

Com a proximidade do show, os preços das passagens aéreas para o Rio dispararam. O valor da ponte aérea Rio-São Paulo havia registrado a maior alta desde fevereiro, segundo o Google Flights. Quem vai assistir à apresentação da cantora e ainda não garantiu a passagem aérea, terá que desembolsar em média R$ 1,5 mil.

Uma prévia divulgada pelo HotéisRio mostra que a ocupação de quartos no fim de semana de 3 a 5 de maio já passou dos 80% nos bairros de Copacabana e Leme. Os dois bairros registram 83,38% de ocupação de quartos, enquanto centro tem 67,95% e Ipanema/Leblon, 67,53%. A tendência é que o percentual prossiga subindo.