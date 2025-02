Taylor assassinou Deborah no dia 14 de fevereiro nos Estados Unidos - Reprodução/Redes Sociais

Taylor assassinou Deborah no dia 14 de fevereiro nos Estados UnidosReprodução/Redes Sociais

Publicado 21/02/2025 09:43 | Atualizado 21/02/2025 10:21

Um homem foi preso por assassinar sua mulher no Dia dos Namorados, no estado de Indiana, nos Estados Unidos, após ela "não dar a mínima" para encontro que ele havia preparado. Segundo as autoridades, Taylor Meyer, de 34 anos, esfaqueou Deborah, de 36, 40 vezes enquanto os três filhos do casal dormiam no andar de cima da residência.



Taylor está sendo acusado de agredir a companheira com uma garrafa de vinho antes de desferir os golpes fatais em Jeffersonville. De acordo com o jornal New York Post, ele suspeitava que a vítima estivesse mantendo um relacionamento extraconjugal com um colega de trabalho.



Nos Estados Unidos e na Europa, o Dia dos Namorados é celebrado em 14 de fevereiro, enquanto no Brasil a data é comemorada em 12 de junho.



Na tentativa de surpreender Deborah, Taylor comprou um vestido para ela, preparou um jantar especial e pediu aos filhos que fizessem desenhos da Torre Eiffel para decorar o ambiente, criando uma noite com o tema "Trazendo Paris para você". No entanto, segundo o depoimento do agressor à polícia, a mulher não demonstrou entusiasmo ou reconhecimento pelo gesto.

"Foi o gesto mais difícil que já tentei. Ela simplesmente não dava a mínima", afirmou Taylor.



Em seguida, Deborah saiu de casa por aproximadamente 20 minutos, o que levou ao marido a suspeitar que ela tivesse ido encontrar o suposto amante. Quando retornou, ele tentou arrancar o telefone das mãos dela, iniciando uma briga.



O acusado conseguiu tomar o celular da vítima e, na, sequência, golpeou sua cabeça com uma garrafa de vinho. Logo depois, desferiu dezenas de facadas, atingindo a região do peito. Segundo as autoridades, após cometer o crime, ele enviou uma foto do corpo para o suposto amante da mulher, acompanhada da mensagem: "Sua culpa".



A polícia encontrou os três filhos do casal, todo com menos de cinco anos, dentro da residência. Taylor permanecerá preso até o julgamento, marcado para julho.