Pequeno X pareceu entediado durante os 30 minutos de coletiva de imprensa - AFP

Publicado 21/02/2025 09:40

O presidente Donald Trump anunciou a substituição da icônica mesa do Salão Oval, a Resolute Desk, após o filho de 4 anos de Elon Musk, X Æ A-Xii, ter sido visto deixando meleca na mobília. Segundo a Casa Branca, a mudança não será permanente.

O pequeno X pareceu entediado durante os 30 minutos de coletiva de imprensa, realizada no dia 12 de fevereiro. Inquieto, andava de um lado para o outro e, em determinado momento, chegou a mandar o presidente Donald Trump "calar a boca". X foi visto com o dedo no nariz diversas vezes e, aparentemente, limpou a mão na famosa mesa, usada pela primeira vez por John F. Kennedy em 1961 e, posteriormente, por presidentes como Jimmy Carter, Bill Clinton, Barack Obama e Joe Biden durante seus mandatos.

Trump já mencionou em entrevistas que tem fobia de germes. Em seu livro The Art of the Comeback (A Arte do Retorno, em tradução livre), o presidente escreveu que "uma das maldições da sociedade americana é o simples ato de apertar a mão".

A Resolute Desk é provavelmente a mais famosa a adornar o Salão Oval. Ela foi construída a partir dos restos do navio britânico de exploração do Ártico, o HMS Resolute, e doada pela Rainha Vitória ao presidente Rutherford B. Hayes em 1880.