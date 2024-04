Publicado 26/04/2024 00:00

Em flagrante escárnio com vítimas da brutal violência do Hamas, homem com camisa do grupo criminoso participou de evento no Congresso sem ser repreendido. Vergonhoso que clara apologia ao terrorismo seja normalizada por parlamentares brasileiros.

Segundo IBGE, mais de 20 milhões de pessoas sofrem com insegurança alimentar moderada ou grave no Brasil. Significa que cerca de 10% do povo não tem acesso adequado a alimentos. Situação é gravíssima e precisa ser enfrentada com urgência pelo poder público.