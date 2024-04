Prisão foi realizada por agentes da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Nova Friburgo - Reprodução

Publicado 25/04/2024 19:58 | Atualizado 25/04/2024 22:10

Rio - Um homem, de 39 anos, foi preso, na manhã desta quinta-feira (25), em Nova Friburgo, na Região Serrana, por agredir a irmã e a mãe após uma discussão por dinheiro para comprar drogas. Ele foi enquadrado pelo crime de lesão corporal na forma da Lei Maria da Penha.

Segundo as investigações, o homem pediu dinheiro à irmã para comprar entorpecente para uso próprio. Após a negativa, ele teria ficado extremamente agressivo.

O agressor foi na direção da irmã com uma foice e chegou a acertá-la no rosto. A mãe dos envolvidos tentou intervir, mas também foi agredida com socos e empurrões.

A prisão foi realizada por agentes da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) da cidade, que cumpriram um mandado de prisão preventiva em aberto pelo crime de lesão corporal na forma da Lei Maria da Penha, expedido pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Nova Friburgo.

De acordo com a Polícia Civil, o acusado possui diversas anotações criminais, na sua maioria pela prática de crimes contra o patrimônio, como furto e furto a estabelecimentos comerciais.