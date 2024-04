Agentes da 58ª DP (Posse), localizada em Nova Iguaçu, conduziram a ação em parceria com a Polícia Civil capixaba - Reprodução / Google Maps

Agentes da 58ª DP (Posse), localizada em Nova Iguaçu, conduziram a ação em parceria com a Polícia Civil capixabaReprodução / Google Maps

Publicado 25/04/2024 18:55 | Atualizado 25/04/2024 19:09

Rio – Policiais da 58ª DP (Posse) prenderam, nesta quinta-feira (28), um homem no município de Vila Velha, no Espírito Santo, acusado de um homicídio ocorrido em 2022, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A ação contou com apoio de agentes da Polícia Civil capixaba.

De acordo com as investigações, o homem seria integrante de uma milícia e teria assassinado o companheiro da ex-mulher. Além disso, ele estaria envolvido em outros homicídios, mas as testemunhas, com medo de contar com medo de represálias, não registraram queixa.

O homem estava sendo monitorado e foi encontrado em uma comunidade na cidade de Vila Velha. No momento da abordagem, ele tentou fugir pulando do segundo andar de uma casa, mas foi alcançado pelos agentes.