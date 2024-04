Vinicius Lima era conhecido pelo vozeirão e pelo carisma - Reprodução / Internet

Publicado 25/04/2024 16:28 | Atualizado 25/04/2024 16:42

Rio - Foi enterrado na tarde desta quinta-feira (25), no Cemitério Jardim de Mesquita, na Baixada Fluminense, o locutor Vinicius Lima, de 46 anos. Ele morreu nesta quarta-feira (24), no Hospital Copa D'Or, em Copacabana, Zona Sul do Rio, vítima de parada cardíaca, dias depois de ser novamente internado por causa de complicações ocasionadas por uma pneumonia.



Vinicius de Sant'Anna Lima estava há 11 anos na Rádio Catedral (106.7 FM), emissora vinculada à Arquidiocese do Rio. Ele comandava a grade entre 16h e 21h como locutor e operador, além de apresentar o programa 'Ligação Direta'.



Em nota divulgada nas redes sociais, o veículo lamentou o falecimento: "A Arquidiocese do Rio, a Rádio Catedral FM e a WebTV Redentor se unem à familia e aos amigos em oração pela sua alma. Descanse em paz, Vinicius."



O profissional atuava, ainda, na Rádio Alerj, apresentando diariamente o programa 'Manhã do Rio', de 9h às 13h. A emissora também divulgou um comunicado e destacou o vozeirão de 'Vinny', como era mais conhecido entre os amigos, familiares e ouvintes.



Em sua trajetória, Vinicius teve passagens pelas rádios Roquette-Pinto e Canção Nova.