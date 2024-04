A Águas do Rio planeja instalar 266 válvulas na cidade até o fim de novembro - Divulgação / Águas do Rio

Publicado 25/04/2024 14:05 | Atualizado 25/04/2024 14:41

Rio – A Águas do Rio começou, nesta quinta-feira (25), a implementação de 266 válvulas em pontos estratégicos da cidade do Rio. O objetivo das obras é reduzir vazamentos causados pela alta pressão nas tubulações e direcionar a água de maneira homogênea para toda a Região Metropolitana. A primeira delas está sendo instalada na Rua Aripua, em Ricardo de Albuquerque, na Zona Norte, o que causou a suspensão do fornecimento na região.



O abastecimento foi interrompido desde as 6h nos bairros de Acari, Anchieta, Coelho Neto, Colégio, Cordovil, Irajá (partes), Jardim América, Parada de Lucas, Parque Anchieta, Pavuna, Ricardo de Albuquerque, Vaz Lobo, Vicente de Carvalho e Vigário Geral. A previsão de retorno é em até 72 horas.