Docentes da Unirio aprovam adesão à greve nacional - Divulgação

Publicado 25/04/2024 21:58 | Atualizado 25/04/2024 22:17

Os professores da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio) decidiram aderir à greve por tempo indeterminado a partir do dia 2 de maio. A decisão foi anunciada durante uma assembleia realizada nesta quinta-feira (25). Em votação, 70 docentes foram favoráveis à deflagração da greve e outros 30 votaram pela manutenção do "estado de greve".A Associação dos Docentes da Unirio (Adunirio) reivindica mais orçamento para as universidades, além de recomposição salarial, que varia de 22,71% a 34,32%, dependendo da categoria. A Adunirio também defende a ocupação do espaço público do campus em um paralisação unificada."Como essa redução aparece em nosso cotidiano? Obras inacabadas, falta de equipamentos básicos como ar-condicionado, cadeiras, mesas e quadros; falta de equipamentos para os laboratórios; ausência de sala de professores em vários departamentos; presença de mofo e infiltração em salas de aula e gabinetes; péssimas condições dos banheiros", informa o material do Comando Local de Mobilização (MBL). Os professores das universidades, institutos e centros federais de educação tecnológica iniciaram greve nacional no dia 15 . No Rio, o movimento começou com a paralisação dos os servidores técnicos-administrativos em educação (TAE), responsáveis pelos setores de administração, de finanças e de recursos humanos.