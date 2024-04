Lucas dos Santos Silva, 28, acompanhando as buscas por seu irmão, Wagno dos Santos, na última segunda-feira (22) - Renan Areias / Arquivo Agência O Dia

Lucas dos Santos Silva, 28, acompanhando as buscas por seu irmão, Wagno dos Santos, na última segunda-feira (22)Renan Areias / Arquivo Agência O Dia

Publicado 26/04/2024 11:50 | Atualizado 26/04/2024 11:51

Rio - Desaparecido há quase uma semana, após sofrer um acidente enquanto pilotava uma moto aquática , na Praia da Barra, na Zona Oeste, Wagno dos Santos completa 31 anos nesta sexta-feira (26). Além do aniversário, a data marca, também, o sétimo dia de buscas por parte dos Bombeiros. Em conversa com O DIA, o irmão de Wagno, Lucas dos Santos Silva, 28, relatou a agonia da família: "Está sendo difícil para todos nós, minha mãe acordou [hoje] muito mal. Meu sobrinho toda hora chama pelo pai, não está conseguindo dormir direito."

Ainda segundo Lucas, Wagno, que é pai de um menino de 6 anos, estava planejando comemorar seu aniversário na Barra, próximo ao local onde desapareceu, no Quebra-Mar. A festa seria no espaço onde ele guardava a moto aquática que havia comprado recentemente.

"Eu creio que será o aniversário mais lindo da vida dele, ao lado de Jesus Cristo. O céu está em festa", disse Lucas, que já não tem muita esperança que o irmão seja encontrado com vida.

"A mente está a milhão. Às vezes tenho esperança dele estar vivo, em outros momentos acredito que meu irmão já esteja morto. Que seja feita a vontade de Deus", completou.

O policial militar Mauricio Júnior, de 40 anos, também falou sobre o amigo de infância, que estava há quatro anos se preparando para realizar o concurso para a PM.

"Wagno se dedicou o máximo para fazer essa prova. Me encontrou dias antes do acidente e disse que só faltava a redação para vir trabalhar comigo. Ele estava muito feliz. Essa tragédia acabou com todo sonho dele", revelou.

No domingo (28), Mauricio e outros amigos de Wagno vão realizar uma "motociata" no mar, na Praia dos Amores, local próximo de onde ele sumiu, a partir das 10h. O objetivo da manifestação é de alertar sobre as questões de segurança no canal, além de servir como uma homenagem.

Wagno desapareceu no último sábado (20), por volta das 15h. Imagens divulgadas nas redes sociais mostraram o momento em que ele, pilotando em alta velocidade na direção das ondas, é arremessado para a água depois que a moto aquática vira de cabeça para baixo.

Ainda no sábado, os bombeiros iniciaram as buscas. Divididas em barcos, as equipes contaram com auxílio de drones e helicópteros.

Segundo o Corpo de Bombeiros, nesta sexta-feira (26), a procura segue sendo realizada, ininterruptamente, com todos os recursos disponíveis.

*Reportagem do estagiário João Pedro Bellizzi, sob supervisão de Raphael Perucci