No sábado (20), bandeiras vermelhas sinalizavam ressaca no mar da Barra da TijucaRenan Areias / Agência O Dia

Publicado 21/04/2024 09:48 | Atualizado 21/04/2024 13:31

Rio - O Corpo de Bombeiros busca, neste domingo (21), por um homem que desapareceu no mar após um acidente com uma moto aquática na praia da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. O caso aconteceu neste sábado (20), na altura do Quiosque Quebra-Mar.



Segundo a corporação, o acionamento ocorreu às 15h08 e as ações contam com apoio de embarcações terrestres, marítimas, e áreas.