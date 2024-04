Maternidade da Rocinha foi inaugurada neste sábado (20) - Divulgação

Publicado 21/04/2024 17:41 | Atualizado 21/04/2024 17:51

Rio - A Maternidade da Rocinha, aberta ao público neste sábado (20),foi 'inaugurada' no início da tarde deste domingo (21). Uma menina com 2,9kg e 50cm, que veio ao mundo às 12h13, é o primeiro bebê a nascer na unidade, que fica no prédio do Centro Municipal de Cidadania Rinaldo de Lamare, na Avenida Niemeyer, 776.

A mãe, Priscilla Ferreira, e o pai, Gustavo Serpa, receberam com muito amor a chegada da nova integrante da família. Apenas 10 minutos antes de chegar à maternidade, o desejo de Priscilla era que a filha nascesse naquele local. Mãe também de um menino de 3 anos, durante a segunda gestação ela realizou o pré-natal na unidade mais próxima da residência, a Clínica da Família Rinaldo de Lamare.

Instalada no prédio do Centro Municipal de Cidadania Rinaldo de Lamare, no qual a Clínica da Família Rinaldo de Lamare é situada, a unidade é dedicada a partos de baixa complexidade, com expectativa de 40 partos por mês. Havendo necessidade, casos mais complexos serão transferidos para a maternidade do Hospital Municipal Miguel Couto, a apenas quatro quilômetros de distância.

A maternidade é equipada com um centro cirúrgico, uma sala de recuperação pós-anestésica, uma sala de pré-parto, parto e puerpério (PPP), sala de observação clínica e quatro leitos obstétricos. As instalações estão distribuídas pelo primeiro e pelo oitavo andares do prédio. Dois elevadores farão o transporte das pacientes pelo edifício.

Sala do Programa Cegonha Carioca



A Maternidade da Rocinha também conta com uma sala de visitação do Programa Cegonha Carioca, onde as gestantes poderão receber informações sobre a hora do parto e conhecer a unidade onde darão à luz. Essa visita é um dos serviços disponibilizados pelo programa, que também realiza ações de orientação e distribui o enxoval cegonha.

Presente em todas as maternidades municipais, o Cegonha Carioca também oferece incentivos ao pré-natal e transporte em ambulância para a maternidade, com acompanhamento de enfermeiras obstétricas.