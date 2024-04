Ato pró-Bolsonaro em Copacabana - Renan Areias / Agência Brasil

Bolsonaro subiu em um dos caminhões e discursou por 35 minutos.. Neste horário, os manifestantes ocupavam as duas pistas da Avenida Atlântica na altura da Rua Bolívar, entre as ruas Xavier da Silveira e Barão de Ipanema – não foi divulgada estimativa de público.Durante a fala, o ex-chefe do Executivo pediu uma salva de palmas ao dono da plataforma X: Segundo ele, Musk "teve coragem de mostrar o quanto de liberdade já perdemos"."Peço uma salva de palmas para Elon Musk. Acusam o homem mais rico do mundo, que nasceu na África do Sul e naturalizou-se norte-americano, dono de uma plataforma cujo objetivo é o de o mundo ser livre. O homem que teve a coragem de mostrar para onde a nossa democracia estava indo, o quanto de liberdade já perdemos", declarou.O ex-presidente também falou sobre as eleições de 2022. Diferentemente da postura adotada na época em que ocupava a Presidência, desta vez ele disse que "não estava duvidando" e que era uma "página virada"."O que mais nós queremos é que o Brasil volte à sua normalidade, que possamos disputar eleições sem qualquer suspeição. Afinal de contas, a alma da democracia é uma eleição limpa onde ninguém pode sequer pensar em duvidar dela. Temos problemas hoje em dia. Façamos a coisa certa. Não estou duvidando das eleições, página virada", disse.Bolsonaro ainda questionou sua inelegibilidade, determinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Ele disse que não atacou o sistema eleitoral e que foi condenado sem provas. "Eu não me reuni com traficantes do morro do Alemão (em referência a Lula), me reuni com embaixadores e me tornaram inelegível”, afirmou.Além de Bolsonaro, discursaram o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto; a ex-primeira-dama, Michelle; os pastores Silas Malafaia e Marco Feliciano; a cubana nacionalizada brasileira Zoe Martínez; e os deputados federais Nikolas Ferreira e Gustavo Gayer – que discursou em inglês por um momento. O governador Cláudio Castro também participou do ato, mas não chegou a discursar.Também participaram, sem discursar, os filhos Carlos (vereador), Eduardo (deputado federal) e Flávio (senador); o deputado federal e ex-diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) Alexandre Ramagem; e o ex-candidato a vice, general Walter Braga Netto.O pastor Silas Malafaia, responsável pela organização do ato, concentrou seu discurso em ataques a Alexandre de Moraes, a quem chamou de “ditador da toga”.“Na democracia ninguém tem medo de falar. Na ditadura eles não têm medo de calar o povo. Na democracia a opinião é livre, na ditadura a opinião é crime”, disse. Em um alinhamento com a sustentação de censura feita pelo dono do X (antigo Twitter), Elon Musk, Malafaia disse que Moraes cerceou os deputados.