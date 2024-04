O homem de 41 anos morreu após ser atropelado na BR-116 - Divulgação/ PRF

Publicado 21/04/2024 21:00 | Atualizado 21/04/2024 22:32



Rio - Policiais 60ª DP (Campos Elíseos) e da 67ª DP (Guapimirim) prenderam em flagrante, no sábado (20), o motorista que atropelou e matou um ciclista que trafegava no acostamento da Rodovia Rio-Teresópolis, altura do km 112. O atropelador, que não teve o nome divulgado, fugiu sem prestar socorro à vítima, que tinha 41 anos.

Após análise das imagens de câmeras de segurança do local, os policiais conseguiram identificar o motorista e o localizaram em sua casa. Dentro do imóvel foi apreendido o veículo envolvido no acidente, que apresentava vestígios do atropelamento.



Aos agentes, o motorista disse que estava voltando de uma festa em Piabetá, Magé, na Baixada Fluminense, onde ingeriu bebida alcoólica. O autor afirmou que realmente atropelou uma pessoa, mas não prestou socorro com medo de represália. Ele foi preso em flagrante por homicídio doloso.