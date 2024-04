O homem, de 41 anos, morreu no local - Divulgação PRF

Publicado 20/04/2024 18:08

Rio - Um ciclista morreu atropelado as 6h da manhã deste sábado (20), no Km 112 da BR-116, na altura de Guapimirim. A ocorrência foi encaminhada para a 67ª DP (Guapimirim).



O homem, de 41 anos, morreu no local. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, ele foi atropelado por um veículo não identificado, que fugiu sem prestar socorro.

Na colisão, partes da bicicleta da vítima ficaram espalhadas pela rodovia. A concessionária que administra a via, a EcoRioMinas, foi contactada mas ainda não respondeu.