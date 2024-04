Captação no Sistema Imunana-Laranjal foi retomado após testes mostrarem diminuição na concentração do poluente - Cedae

Publicado 20/04/2024 16:22 | Atualizado 20/04/2024 16:32

Imunana-Laranjal era paralisado devido a uma contaminação da água bruta por substância tóxica. Desde então, uma força-tarefa do Governo do Estado foi criada, mas ninguém foi responsabilizado pelo despejo de tolueno no Rio Guapiraçu que afetou mais de 2 milhões de pessoas, em quatro cidades da Região Metropolitana e um bairro da capital. Rio - Há exatos 17 dias o sistema. Desde então, uma força-tarefa do Governo do Estado foi criada, mas ninguém foi responsabilizado pelo despejo de tolueno no Rio Guapiraçu que afetou mais de 2 milhões de pessoas, em quatro cidades da Região Metropolitana e um bairro da capital.

Segundo comunicado da Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade, até o momento já foram fiscalizadas 26 empresas – no Polo Petroquímico e em áreas próximas -, sendo ouvidos 15 responsáveis técnicos na sede da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA), da Polícia Civil.

"Estão sendo avaliadas todas as hipóteses para chegar à origem do vazamento de tolueno no Rio Guapiaçu que compõe a bacia do Sistema Imunana-Laranjal. As investigações estão em andamento", esclareceu a secretaria em nota.

Entenda o caso



A Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (Cedae) suspendeu, na madrugada da última quarta, a operação do sistema Imunana-Laranjal, que abastece os municípios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Inoã, Itaipuaçu e Ilha de Paquetá, após identificar a presença da substância tóxica tolueno na área de captação da água. O fornecimento já soma mais de 54 horas de interrupção.

O tolueno é um composto químico que pode trazer vários danos à saúde, se ingerido ou inalado. Utilizada na fabricação de gasolina, cola, tinta e borracha, a substância pode causar irritação dos olhos, garganta e pele, além de fadiga e sonolência. Em casos mais graves, pode gerar insônia, náusea, perda de memória, entre outros sintomas.



Na quinta-feira (4), o Governo do Estado convocou uma força-tarefa para esclarecer dúvidas sobre o caso. Na ocasião, foi informado que a Cedae identificou que a contaminação veio da cidade de Guapimirim, na Baixada Fluminense, por meio de canais artificiais de drenagem de fazendas.



Em decorrência da falta de água, alunos de escolas municipais de São Gonçalo e Niterói não tiveram aula na sexta-feira (5). A prefeitura de Niterói informou que o calendário foi interrompido em 13 unidades que foram mais afetadas, enquanto algumas ainda funcionam em meio período. Já em São Gonçalo, as aulas só vão retornar quando o abastecimento for normalizado.



Também nesta sexta, a Águas do Rio iniciou uma operação para abastecer unidades de saúde da Região Metropolitana do Rio, distribuindo 32 caminhões-pipa nas cidades afetadas.



A Cedae informou que não há chance do composto chegar às casas da população, e que o abastecimento só será retomado quando a água estiver própria para consumo. Procurada, a Águas de Niterói afirmou, em comunicado, que o Imunana-Laranjal segue sem previsão de normalização, e recomendou que os moradores economizem água, evitando tarefas que não são essenciais.