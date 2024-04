Mototaxista está internado no Hospital Getúlio Vargas depois de ter sido baleado - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Mototaxista está internado no Hospital Getúlio Vargas depois de ter sido baleado Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 20/04/2024 19:17



Rio - A Polícia Civil ouviu, neste sábado (20), o mototaxista que foi baleado ao entrar por engano no Morro do Quitungo , em Brás de Pina, Zona Norte do Rio. A vítima está internada no Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, desde a sexta-feira (19), e seu estado de saúde é considerado estável. O caso está sendo investigado pela 38ª DP (Brás de Pina) e ninguém foi preso até o momento.

A vítima já havia sido ouvida por policiais do 16º BPM (Olaria) no mesmo dia do ocorrido, também no hospital. Na ocasião, o mototaxista contou que homens armados revistaram seu celular, constataram que ele é morador da Cidade Alta, no Complexo de Israel, e o ameaçaram. O homem tentou fugir e os bandidos atiraram.

De acordo com a PM, agentes do 16º BPM (Olaria) foram acionados para socorrer o mototaxista na Avenida Brás de Pina e o levaram para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha.