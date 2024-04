Mototaxista foi encaminhado para o Hospital Estadual Getúlio Vargas - Arquivo / Agência O Dia

Mototaxista foi encaminhado para o Hospital Estadual Getúlio VargasArquivo / Agência O Dia

Publicado 20/04/2024 09:43 | Atualizado 20/04/2024 12:44

Rio - Um mototaxista foi baleado, na tarde desta sexta-feira (19), ao entrar por engano no Morro do Quitungo, em Brás de Pina, Zona Norte do Rio. Em relato a policiais militares, a vítima contou que homens armados revistaram seu celular, constataram que ele é morador da Cidade Alta, no Complexo de Israel, e o ameaçaram. O homem tentou fugir e os bandidos atiraram.

De acordo com a PM, agentes do 16º BPM (Olaria) foram acionados para socorrer o mototaxista na Avenida Brás de Pina e o levaram para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha. Na unidade, ele relatou que estava trabalhando ao entrar por engano na comunidade. Os militares registraram o caso na 38ª DP (Brás de Pina).

Motorista de aplicativo desaparecido

A Polícia Civil também investiga o desaparecimento do motorista por aplicativo Leonardo Correia dos Santos, que levava um passageiro em sua motocicleta de cor vermelha até um dos acessos da comunidade Cinco Bocas, no Complexo de Israel, no último sábado (13).

Nas redes sociais, a namorada do rapaz relatou que ele finalizou a corrida por volta das 20h e desapareceu. A moça ainda ressaltou que Leonardo não tem qualquer envolvimento com com o tráfico de drogas e trabalha para pagar a moto e o aluguel da casa onde moravam.

"Eu creio que você vai aparecer. Você é o amor da minha vida. Deus sabe que sem você eu não consigo. Meu namorado é trabalhador. Ele estava trabalhando dia e noite para pagar a moto dele e a nossa casa (alugamos um lar). Estava tudo tão perfeito, sabia? Eu estava feliz. Nunca me senti feliz como me senti com o Léo. Me sentia uma mulher amada. Quem conhece a gente sabe o tanto que ele é capaz de fazer por mim. Ele é a melhor pessoa que já conheci. Deus sabe o quanto eu preciso dele", escreveu em sua rede social.

O caso foi registrado na 39ª DP (Pavuna) e encaminhado para a Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), que dá continuidade às investigações.