Publicado 20/04/2024 20:59 | Atualizado 20/04/2024 21:19

Rio - Equipes da Águas do Rio fecharam, neste sábado (20), o buraco de cerca de dois metros que 'engoliu' a moto de um mototaxista na Rua Aquidabã, no bairro Jardim Olavo Bilac, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O reparo aconteceu menos de 24 horas depois dedenunciar o problema. Os funcionários da concessionária chegaram ao local por volta das 8h30 deste sábado e, devido a profundidade do buraco, só terminaram o reparo no início da noite.

Ao DIA, a moradora Zenilda Vieira Guimarães, que mora no bairro há 60 anos, disse que o buraco apareceu após uma obra realizada por equipes da Águas do Rio, há três meses. Ainda segundo ela, um menino e um porquinho já caíram no buraco anteriormente. Na ocasião, os moradores denunciaram a falta de interesse da Águas do Rio em solucionar o problema. Após o problema ser solucionado, a moradora agradeceu pela divulgação do caso.

Na tarde de sexta-feira (19), um motociclista se feriu levemente por causa do buraco. Nas imagens é possível ver o desespero dos moradores em tentar ajudá-lo.

Moto é ‘engolida’ por buraco na Rua Aquidabã, em Duque de Caxias, na noite desta sexta-feira (19)



Crédito: Divulgação/O Dia#ODia pic.twitter.com/07F2vobW4Q — Jornal O Dia (@jornalodia) April 19, 2024