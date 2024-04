Homem foi preso por policiais da 44ª (Inhaúma) suspeito de estuprar a irmã - Arquivo/Agência O Dia

Homem foi preso por policiais da 44ª (Inhaúma) suspeito de estuprar a irmãArquivo/Agência O Dia

Publicado 22/04/2024 21:42 | Atualizado 22/04/2024 21:50

Rio - A Polícia Civil prendeu, nesta segunda-feira (22), um suspeito de estuprar a irmã na Zona Norte. A prisão foi realizada pela 44ª DP (Inhaúma) no bairro do Engenho da Rainha. Segundo as investigações, o criminoso abusou sexualmente da própria irmã em uma casa abandonada, no mesmo bairro onde ele foi detido.



Também nesta segunda (22), policiais da 108ª DP (Três Rios) prenderam um homem, de 20 anos, suspeito de estuprar a prima menor de idade, de 13. Segundo a Polícia Civil, o crime aconteceu em julho de 2022. Na época, o criminoso se aproveitou de instantes em que estava sozinho com a criança e cometeu os abusos

Ambos foram localizados após monitoramento do Setor de Inteligência. Eles permanecem presos estão à disposição da Justiça.