Kael Rabelo fez ex-namorada refém em imóvel na Rua Barão de Mesquita, na TijucaDivulagação

Publicado 22/04/2024 16:33 | Atualizado 22/04/2024 18:28

Rio - Um homem foi preso, na tarde desta segunda-feira (22), após manter a ex-namorada como refém dentro de um apartamento na Rua Barão de Mesquita, na Tijuca, Zona Norte. De acordo com a Polícia Militar, Kael Castro de Souza Rabelo não aceitou o término do relacionamento e, por isso, invadiu a casa da vítima. Ele a ameaçou com uma faca durante todo tempo.

Equipes do 6º BPM (Tijuca) foram acionadas e constataram que a mulher estava sendo mantida em cárcere privado. Após um trabalho de negociação, os agentes conseguiram libertar a vítima e prender o sequestrador, que foi conduzido à 19ª DP (Tijuca), onde o crime foi registrado como cárcere privado. A Polícia Civil não informou por quanto tempo a mulher foi mantida como refém.

Durante a ocorrência, a Rua Barão de Mesquita chegou a ficar interditada para a passagem de pedestres e veículos. Os policiais usaram fitas para isolar a área.