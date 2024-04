Publicado 23/04/2024 00:10

Na manchete: covardia e crueldade que não têm fim. Laudo cadavérico aponta que analista do TCE-RJ teve pelo menos 114 lesões por todo o corpo e foi torturada antes de morrer. Principal suspeito do crime, companheiro da vítima foi preso. Na Tijuca, polícia prende homem que invadiu apartamento e manteve a ex-namorada como refém.

Pai e filha são esfaqueados durante tentativa de assalto a residência na Ilha.

Corpo de jovem que escorregou na Pedra do Arpoador e caiu no mar é encontrado.

Confira a programação da Igreja Matriz São Jorge, em Quintino, para celebrar o dia do Santo Guerreiro, hoje.

Saiba tudo sobre o novo programa de crédito e renegociação de dívidas do governo federal.

Rio tem quase 3 mil vagas de emprego e estágio.

No D: Ludmilla é acusada de intolerância religiosa por causa de vídeo exibido durante show de Ludmilla nos EUA. "Tiraram do contexto", disse a cantora.

No Ataque: administrador do futebol do Botafogo, John Textor prestou depoimento em CPI no Senado. "Manipulação de resultados é uma realidade", afirmou.