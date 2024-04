Caso foi registrado na 19ª DP (Tijuca) - Reprodução / Google Maps

Caso foi registrado na 19ª DP (Tijuca)Reprodução / Google Maps

Publicado 22/04/2024 18:59

Rio - Policiais da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Salgueiro prenderam, na manhã desta segunda-feira (22), Wellington Luis de Carvalho, o Tom da Coreia, na Tijuca, Zona Norte do Rio. Segundo a PM, Wellington gerenciava o tráfico do Morro do Salgueiro e tinha 16 passagens com cinco mandados de prisão em aberto.



Os militares abordaram o suspeito na garupa de uma moto na Rua Bom Pastor e ele não apresentou identificação. Após buscas mais detalhadas, os agentes o identificaram e prenderam.



O caso foi registrado na 19ª DP (Tijuca).