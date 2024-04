Policiais da 65ª DP (Magé) prenderam os dois homens que tentavam aplicar o golpe no idoso - Divulgação

Publicado 22/04/2024 16:22 | Atualizado 22/04/2024 16:27

Rio - Dois homens foram presos em flagrante pelos crimes de estelionato e associação criminosa no Centro de Magé, Região Metropolitana do Rio. Nesta segunda-feira (22), agentes da 65ª DP (Magé) abordaram os criminosos no momento em que tentavam sacar o dinheiro de um idoso em uma agência bancária. A ação é fruto de investigações da distrital contra quadrilhas de estelionatários e a identidade dos presos não foi divulgada.

Segundo os agentes, os homens se passaram por funcionários de um banco digital e ofereceram um cartão de crédito com limite de R$ 5 mil. Eles foram até a residência da vítima, fizeram um empréstimo de R$ 27 mil e uma transferência de R$ 10 mil. Sem conseguir transferir o dinheiro todo, levaram o idoso a um banco para sacar o restante.

Com a aproximação dos agentes, os bandidos tentaram fugir, mas foram presos. As investigações continuam para identificar todos os membros da quadrilha.