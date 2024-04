Palco de Madonna em Copacabana terá 812 metros quadrados - Divulgação / Caiano Midam

Publicado 22/04/2024 17:30 | Atualizado 22/04/2024 18:26

Rio - Para encerrar a turnê 'Celebration Tour', Madonna fará um show gratuito na Praia de Copacabana, no dia 4 de maio. Provando ser um show grandioso, o palco da Rainha do Pop será o maior da turnê, com o dobro do tamanho dos usados em estádios e arenas. O evento ficará marcado como a maior apresentação da carreira artista.

A quase três metros do chão, para permitir a visão do público que estiver na praia, o palco de Madonna terá 812 metros quadrados, com 24 metros de frente e 18 metros até o teto. A cantora tem três passarelas por onde anda e dança durante a apresentação. A central tem 22 metros de extensão e as laterais 20 metros cada.

Segundo a organização do evento, o público estimado é de pelo menos 1 milhão de pessoas, entre cariocas e moradores da Região Metropolitana, além de turistas nacionais e estrangeiros. O evento marca o encerramento da turnê pelos 40 anos de cantora da artista.

Preços das passagens aéreas disparam

Com a proximidade do show, os preços das passagens aéreas para o Rio dispararam . Na sexta-feira (19), o valor da ponte aérea Rio-São Paulo havia registrado a maior alta desde fevereiro, segundo o Google Flights. Quem vai assistir à apresentação da Rainha do Pop e ainda não garantiu a passagem aérea, terá que desembolsar em média R$ 1.500.

Hotéis se aproximam da lotação máxima

Uma prévia divulgada na quinta-feira (18) pelo HotéisRio mostra que a ocupação de quartos no fim de semana de 3 a 5 de maio já passou dos 80% nos bairros de Copacabana e Leme. Os dois bairros registram 83,38% de ocupação de quartos, enquanto centro tem 67,95% e Ipanema/Leblon, 67,53%. A tendência é que o percentual prossiga subindo.

Marinha vai controlar o acesso ao mar durante o show

Na segunda-feira (15), a Capitania dos Portos do Rio começou a vistoriar embarcações que manifestaram interesse em acompanhar o evento do mar. Segundo a Marinha do Brasil, a fiscalização visa garantir a segurança de embarcações, tripulantes e passageiros. Apenas embarcações vistoriadas serão autorizadas a entrar em área restrita.

Show deve movimentar R$ 293,4 milhões na economia do Rio