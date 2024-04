Madonna - Reprodução / Instagram

Publicado 13/04/2024 07:48 | Atualizado 13/04/2024 08:40

Rio - O show da Madonna, na Praia de Copacabana, no dia 4 de maio, irá movimentar a economia do Rio em R$ 293,4 milhões. O valor é 30 vezes maior do que os R$ 10 milhões investidos pela prefeitura do Rio em patrocínio. Os dados estão em um estudo feito por órgãos municipais e divulgado nesta sexta-feira (12). A pesquisa leva em consideração os gastos do público com alimentação, transporte, hospedagem e passagem aérea.

O levantamento feito pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Econômico (SMDUE) em parceria com a pasta de Turismo (SMTUR) mostrou, ainda, que somente com a arrecadação extra do Imposto Sobre Serviço (ISS) do mês de maio o montante aplicado já será recuperado.Segundo a organização do evento, o público estimado é de pelo menos 1 milhão de pessoas, entre cariocas e moradores da Região Metropolitana, turistas nacionais e estrangeiros. Em Copacabana, a ocupação hoteleira deve ficar perto dos 100%."O Rio continua na agenda internacional de grandes eventos, o que impacta diretamente a economia da cidade. Em 2023, o resultado foi significativo, com muitos cariocas e turistas aproveitando calendário intenso de eventos culturais e de negócios. Em 2024 não está sendo diferente, por isso esperamos grande movimentação na economia e a continuidade do impacto positivo do setor", afirma o secretário de Desenvolvimento Urbano e Econômico do Rio (SMDUE), Chicão Bulhões.A pesquisa estimou um aumento da arrecadação de impostos sobre serviços (ISS) de 20%, em comparação com maio de 2023, de atividades relacionadas ao show, como turismo, eventos, transporte municipal, setor aeroportuário e rodoviário, além de serviços de artistas, que são bastante impactadas positivamente por grandes eventos.Com isso, espera-se que em maio de 2024 a arrecadação de ISS desses setores seja de R$ 60,9 milhões, com um aumento de R$ 10,2 milhões em comparação ao mesmo mês do ano anterior.Com base em dados da organização do evento, a exposição na mídia internacional do show, após o anúncio oficial, alcançou em termos publicitários US$ 43,9 milhões – o equivalente a R$ 217,6 milhões."Com certeza este será um dos maiores eventos de visibilidade internacional do Rio, movimentando nossa economia, atraindo turistas do Brasil, América Latina e do mundo todo. E é com enorme alegria que receberemos de braços abertos todos os turistas, para juntos com os cariocas, dançarmos na areia da praia mais famosa do mundo", diz Daniela Maia, secretária de Turismo da cidade.O evento marcará o encerramento da turnê pelos 40 anos de cantora da artista.