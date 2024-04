Homens estavam dentro de um carro na Avenida Cesário de Melo quando foram atacados a tiros - Reprodução

Publicado 13/04/2024 20:47 | Atualizado 13/04/2024 21:59

Rio - Um homem foi morto a tiros e outro ficou ferido, na noite deste sábado (13), em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio. O ataque aconteceu próximo à comunidade do Aço.

Rafael de Araújo, de 39 anos, e Lucas Freitas, de 28, estavam em um carro passando pela Avenida Cesário de Melo quando foram atacados a tiros. O veículo que a dupla estava ficou atravessado no trecho, próximo a estação Vila Paciência do BRT.

Segundo o Corpo de Bombeiros, militares do quartel de Santa Cruz foram acionados para o local por volta das 18h15. Os bombeiros encontraram Rafael já em óbito. Já Lucas foi socorrido e encaminhado para o Hospital Municipal Pedro II, ainda em Santa Cruz. Não há informações sobre seu estado de saúde.

Agentes do BRT Seguro e policiais militares do 27º BPM (Santa Cruz) também estiveram no local. De acordo com a Polícia Militar, equipes foram chamadas para uma ocorrência de homicídio e também encontraram um homem morto e outro ferido, ambos dentro do carro, com marca de tiros.

Questionada sobre o assunto, a Polícia Civil ainda não respondeu. O espaço está aberto para manifestação.