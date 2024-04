Confronto deixou marcas de sangue no salão de festas em Bento Ribeiro - Reprodução

Publicado 13/04/2024 18:47

Rio - Sete pessoas foram baleadas durante uma troca de tiros devido uma invasão de suspeitos a um evento, na tarde deste sábado (13), em Bento Ribeiro, na Zona Norte do Rio. Entre os feridos estão um policial militar e dois suspeitos. De acordo com a Polícia Militar, os invasores são da comunidade da Chacrinha, na Praça Seca, Zona Oeste, e procuravam uma pessoa que estaria na festa.



Segundo a PM, agentes do 9º BPM (Rocha Miranda) foram acionados para a Rua Araraquara depois que cinco homens ligados ao crime organizado da Chacrinha entraram atirando em um salão de festas, sem anunciar um assalto, a procura de alguém que estaria no evento.

Durante o ataque, um homem, que possui registro de Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC), reagiu e iniciou um confronto, disparando na direção dos suspeitos.

A troca de tiros terminou com cinco pessoas que estavam na festa baleadas, incluindo um policial militar que estava desarmado e o homem que trocou tiros com os criminosos. As vítimas foram socorridas e levadas até o Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes, também na Zona Norte do Rio. Ainda não há informações sobre seus estados de saúde.

Além dos cinco feridos, dois suspeitos também foram baleados, mas conseguiram fugir junto com os outros três.

De acordo com a PM, o ataque aconteceu motivado por bandidos responsáveis pela maioria das tentativas de expansão de domínio territorial no Rio de Janeiro. A comunidade da Chacrinha, na Praça Seca, assim como outras regiões da Zona Oeste, é um dos locais que sofre com rotina de violência entre traficantes e milicianos por controle.

A região foi dominada por grupos paramilitares por anos mas, recentemente, o tráfico, buscando expandir pontos de venda de drogas, conseguiu tomar o controle em diferentes locais. A guerra envolve milicianos, traficantes da facção Comando Vermelho (CV) e Terceiro Comando Puro (TCP).

Questionada sobre o assunto, a Polícia Civil ainda não respondeu. O espaço está aberto para manifestação.