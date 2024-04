Publicado 14/04/2024 00:30

Na manchete: refrigeradores mais econômicos devem substituir os atuais até 2028. Entenda o impacto da medida.

Veja quais cuidados tomar antes de se aventurar em trilhas.

Famílias relatam com orgulho a paixão pelo futebol, que atravessa gerações.

Mestre de Bateria é morto a tiros no Anil.

Corpo de PM é encontrado dentro do porta-malas de carro em Mesquita.

No Ataque: com gols de Lima, Fluminense fica no 2 a 2 com o Bragantino na sua estreia no Brasileirão.

Ainda no Ataque, saiba tudo sobre os jogos de Flamengo, Vasco e Botafogo neste domingo.

No D Mulher: jovens estrelas, Dandara Queiroz e Heloísa Honein estarão na novela 'No Rancho Fundo’, que estreia amanhã, na Globo.