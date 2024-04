Praça Afonso Pena, na Tijuca, recebeu diversas pessoas durante o Dia D de vacinação contra gripe - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Rio - O Dia D de vacinação contra a gripe, realizado neste sábado (13) em mais de 600 pontos espalhados pela cidade do Rio , registrou 218 mil doses da vacina aplicada, se tornando o recorde de aplicação em um único dia. A informação foi divulgada pelo secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz.

A marca supera o número de doses aplicadas em um mesmo período de 2023, que havia conseguido 164 mil imunizações. "O carioca é mesmo incrível", destacou Soranz.

Somente na parte da manhã, foram aplicadas 50 mil doses, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS). A Praça Afonso Pena, na Tijuca, Zona Norte do Rio, recebeu um ponto extra de imunização. O local ofereceu, ainda, atividades recreativas para crianças e programação musical para animar as famílias, além da presença do Zé Gotinha.

Para a assistente social Rita Maria dos Santos, 68 anos, as brincadeiras ao ar livre são uma ótima forma de atrair a população. "É outro ambiente, melhor até que de posto de saúde. Se tivesse essas campanhas para todas as modalidades de vacinas seria ótimo, até porque estava bastante movimentado, com muitas crianças e idosos", destacou.

Quem também esteve na Afonso Pena foi Andrea Costa Assaife, 51 anos. Ela levou sua filha, Julia Assaife Jordão, 12. A enfermeira chegou por volta das 9h e relatou que em menos de 10 minutos ambas já estavam imunizadas contra a gripe.

"Desde pequena eu sempre conscientizei muito a Julia sobre a importância de se vacinar, e ela sempre tomou todas as vacinas. Quando soube dessa campanha, já combinei com ela de virmos juntas", comentou a enfermeira, que completou: "Eu e meus três irmãos sempre levamos nossos filhos para se imunizarem. Eu fiquei super feliz porque os atendentes parabenizaram a caderneta da Julia por estar completa".

Outro local bastante procurado na Zona Norte foi o CMS Heitor Beltrão, também na Tijuca. Quadras de escolas de samba também entraram na campanha, oferecendo vacinação, entre elas Acadêmicos do Salgueiro, no Andaraí, e Unidos de Padre Miguel, na Zona Oeste.

O atendimento em todas as unidades aconteceu entre 8h e 17h. Nos Centros Municipais de Saúde, cariocas também tiveram a oportunidade de se imunizar contra covid-19, HPV e outras doenças. Todas as vacinas continuarão sendo oferecidas mesmo após o Dia D. A cidade já registrou 13 mortes por gripe em 2024.



O mutirão de vacinação aconteceu em todo o Rio e nos demais estados.

Principais cepas

Segundo a SMS, o imunizante está atualizado para proteger das principais cepas do vírus da gripe, sendo eles a Influenza A e B, H1N1 e H3N2. Ele pode ser aplicado em todas as pessoas a partir de seis meses de idade e uma dose única de forma anual.

Além dos pontos de vacinação itinerantes, a vacina está disponível em todas as 238 unidades de Atenção Primária (centros municipais de saúde e clínicas da família), além do Super Centro Carioca de Vacinação, de Botafogo, na Zona Sul. Para se vacinar, é necessário apresentar documento de identificação e a caderneta.